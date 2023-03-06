Результаты всех матчей НБА 6 марта, турнирная таблица

6 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 102:86

«Орландо Мэджик» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 119:122

«Хьюстон Рокетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 142:110

«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» – 129:119

«Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс» – 129:131 ОТ

«Вашингтон Уизардс» – «Милуоки Бакс» – 142:116

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Мемфис Гриззлиз» – 135:129

В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американец Пол Джордж, заработавший дабл-дабл: 42 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда, который тоже заработал дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тайаса Джонса, который заработал дабл-дабл: 25 очков, три подбора и 12 передач.