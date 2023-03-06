Стивен Эй Смит — о ситуации с Джа Морантом: у НБА есть связи с ФБР

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался о ситуации со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом. Напомним, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности. Джа отстранён как минимум на два матча.

«Я освещал Аллена Айверсона в течение первых десяти лет его карьеры. Его не раз критиковали за компанию, в которой он находился. В случае с Джа Морантом виноват он сам, и я горжусь им, что он признал это. Но ему нужно взять себя в руки.

Ты классный игрок. Так подумай, стоило ли это того. Ты и сам знаешь ответ — оно того не стоило. В НБА есть вневедомственная полиция, у них есть связи с ФБР, да вообще со всеми. НБА знает, что ты делаешь. Они знают, как ты себя ведёшь в любое время», – сказал Эй Смит в эфире NBA Countdown.

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