Зоран Лукич: не вижу причин, чтобы не попытаться обыграть УНИКС

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями относительно предстоящего домашнего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоится сегодня, 6 марта. Начало запланировано на 19:00 мск.

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом». Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече. Если мы покажем в матче то, что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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