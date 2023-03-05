Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович: УНИКС хочет реабилитироваться за последние неудачи

Велимир Перасович: УНИКС хочет реабилитироваться за последние неудачи
Комментарии

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал предстоящий выездной матч команды регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари», назначенный на 6 марта (19:00 мск) на стадионе «Нагорный».

«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды. Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете.

Новость по теме
Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с ЦСКА

Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи», — приводит слова 58-летнего специалиста официальный сайт клуба.

На данный момент УНИКС занимает второе место в группе А в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 23 победами при пяти поражениях. «Пари» располагается на пятом место — 15 побед и 12 поражений.

ЦСКА без Шведа отомстил УНИКСу. Победить в регулярке казанцам поможет только чудо ЦСКА без Шведа отомстил УНИКСу. Победить в регулярке казанцам поможет только чудо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023