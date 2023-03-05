Велимир Перасович: УНИКС хочет реабилитироваться за последние неудачи

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал предстоящий выездной матч команды регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари», назначенный на 6 марта (19:00 мск) на стадионе «Нагорный».
«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды. Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете.
Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи», — приводит слова 58-летнего специалиста официальный сайт клуба.
На данный момент УНИКС занимает второе место в группе А в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 23 победами при пяти поражениях. «Пари» располагается на пятом место — 15 побед и 12 поражений.
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