4 марта пресс-служба «Мемфис Гриззлиз» сообщила об отстранении звёздного разыгрывающего Джа Моранта как минимум на два матча. Причина такого решения не называлась. Предполагается, что оно могло быть связано с недавним инцидентом, случившимся со спортсменом. Так, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года.

В связи с отстранением игрока «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Заслуживает ли Джа Морант длительной дисквалификации?»