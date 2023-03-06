«Отличный игрок, огромный идиот». Избил подростка, козырял пистолетом и всё ещё не наказан

Джа Морант – один из самых перспективных игроков нового поколения НБА. Взрывной, атлетичный, отличный финишёр и пасующий. У него есть потенциал для того, чтобы в один день стать лучшим разыгрывающим лиги. Вот только поведение 23-летней звезды «Мемфиса» за пределами площадки оставляет желать лучшего. И если раньше всё ограничивалось постами в социальных сетях, то на днях Морант вляпался по полной. Теперь его репутация под угрозой!

На протяжении последних четырёх сезонов Джа был ключевой фигурой в «Мемфисе». Второй номер драфта, лучший новичок года, а затем – лучший прогрессирующий игрок и двукратный участник Матча всех звёзд. Он уже успел вписать своё имя в историю франшизы, установив множество рекордов. В «Гриззлиз» Моранту пророчили большое будущее, и прошлым летом, после того как он привёл команду ко второму месту на Западе и второму раунду плей-офф, выдали максимальный контракт – на пять лет и сумму от $ 193 до $ 231 млн. И то ли деньги так вскружили ему голову, то ли слава, но сразу после этого молодой защитник начал вытворять что-то странное.

Тем летом Джа дважды привлекал внимание полиции. В первый раз правоохранителей пришлось вызывать после того, как он устроил перепалку с начальником охраны торгового центра в Мемфисе. Потерпевший заявил, что баскетболист угрожал ему, а спутник звёздного игрока не ограничился вербальной агрессией и ударил охранника по голове. Арестов по итогам произошедшего произведено не было, и всё вроде как обошлось.

Зато уже спустя четыре дня на Моранта поступило ещё одно заявление в полицию. На этот раз жертвой баскетболиста стал 17-летний подросток. Он и ещё несколько человек играли в баскетбол на заднем дворе особняка Джа, но в результате между ними развязалась драка. Звезда «Мемфиса» и его друг повалили парня на землю и начали избивать, оставив на голове того внушительную шишку, о которой говорится в полицейском отчёте. Затем Морант удалился в дом, откуда вернулся с пистолетом в штанах, держа руку на рукоятке.

Джа Морант Фото: Dylan Buell/Getty Images

В беседе с полицейскими Морант заявил, что действовал в целях самообороны. Он признал, что ударил подростка первым, но только после того, как тот зарядил мячом в голову игрока. Джа также заявил, что, покидая территорию дома, пострадавший кричал о намерении «вернуться и поджечь это место, как фейерверк». Спустя несколько недель уже сам баскетболист подал на парня заявление в полицию, так как тот угрожал его семье.

Уголовного дела в адрес Моранта возбуждено не было: в прокуратуре округа Шелби посчитали, что для выдвижения обвинений не нашлось достаточно доказательств. Информация об обоих инцидентах не была обнародована и просочилась в публичный доступ лишь несколько дней назад, после того как материал был издан The Washington Post.

А спустя не более чем 72 часа сам Морант решил подлить масла в огонь. Он запустил прямой эфир в социальных сетях из ночного клуба, предположительно находясь в Денвере. Происходило всё в пять утра по местному времени, спустя считаные часы после того, как «Гриззлиз» в гостях уступили «Наггетс» (97:113). На трансляции Джа с голым торсом танцевал под музыку, а потом вдруг засветил в кадре пистолет.

В свете всплывших подробностей «криминального прошлого» Моранта реакция последовала незамедлительно. На утро игрок был вынужден опубликовать заявление, в котором принёс извинения и взял на себя всю ответственность за произошедшее.

«Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнёров, города Мемфис и всей франшизы за то, что подвёл вас. Я собираюсь взять отпуск, чтобы получить помощь и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом», – написал он, впоследствии деактивировав все аккаунты в социальных сетях.

Казалось бы, Морант перешёл черту и должен быть наказан за подобное поведение. Если не законом, то НБА и «Мемфисом» точно. Как-никак подобные проступки могут серьёзно повлиять на их репутацию. Вот только санкции, применённые на данный момент, могут показаться недостаточно серьёзными. Его отстранили всего на два матча – во всяком случае до выяснения обстоятельств.

В «Мемфисе» пока молчат, что тоже довольно странно. Вспомнить недавнюю ситуацию с Кайри Ирвингом – за антисемитскую публикацию в социальных сетях его были готовы чуть ли не без разбора выгнать из «Бруклина», а для возвращения в команду выдвинули объёмный список требований. НБА отстранила его на восемь матчей, а Nike даже расторгла с баскетболистом многолетнее соглашение. Что интересно, именно Морант получил именную модель кроссовок после того, как компания избавилась от Ирвинга. Вот только в этот раз производитель встал на сторону игрока, сославшись на беспокойство о его благополучии. И это, конечно же, стало ещё одним поводом для недоумения.

Но ситуация с Морантом наверняка получит дальнейшее развитие. Инсайдер ESPN Бобби Маркс сообщил, что игрока как минимум ждут легальные последствия. В США законы, распространяющиеся на ношение оружия, варьируются от штата к штату и даже от города к городу. Если ночной клуб, в котором отжигал Джа, действительно находится в Денвере, то там открыто носить пистолет запрещено. Как и в Калифорнии, где «Гриззлиз» проведут два ближайших матча и куда могли направиться после игры с «Наггетс». Однако если в ту ночь Морант, например, вернулся в Мемфис, там подобные ограничения не действуют.

Как бы то ни было, его наверняка настигнет дисциплинарное наказание. Всё потому, что в НБА существует ряд правил, которые касаются оружия. Игрокам запрещено иметь его при себе, когда они находятся на «объекте, принадлежащем, управляемом или используемом командой, НБА или любой организацией, связанной с лигой». Сюда включаются арены, тренировочные базы и офисы команд, а также места проведения рекламных или благотворительных акций. Тут сразу вспоминается Гилберт Аренас, в своё время решивший (якобы в шутку) припугнуть одноклубника и принести сразу четыре пистолета в раздевалку «Уизардс». Тогда строгий Дэвид Стерн выдал ему дисквалификацию на 50 матчей… Но вернёмся к Моранту.

Запрещается также ношение оружия в том случае, когда игрок «путешествует по делам, связанным с НБА, будь то от имени его команды, лиги или любой организации, связанной с ней». И этот пункт уже применим в случае Джа ­– дело было в день матча. К тому же некоторые предполагают, что раз уж он добрался с командой до Денвера, то наверняка имел при себе пистолет, садясь в командный самолёт.

Джа Морант Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Подробности произошедшего ещё предстоит выяснить. Принадлежал ли ему вообще тот пистолет? Если нет, то чей он? Если да, то где Морант был с этим пистолетом? Может, на «Болл Арене»? Но даже несмотря на то что известно на данный момент немного, многие уже успели встать на защиту игрока.

«Мне плевать, что вы все говорите о Джа. Я носил оружие после того, как меня пырнули ножом. Вы не знаете, что он переживает. У каждого есть что сказать, пока вы не узнаете, что на самом деле происходит в чьей-то жизни. Когда ты чёрный и богатый, ты становишься мишенью и точка», – написал Пол Пирс.

«Я – Джа Морант. У вас, ребята, есть шанс увидеть, как я рос с 1991 года. Я имел отношение к наркорейдам. Я пережил покушение. Я был тем недисциплинированным молодым парнем, который пытался понять, как стать знаменитым, успешным и как изменить жизнь моей семьи. Когда тебя выбирают на драфте, ты превращаешься из члена семьи в её кормильца.

Поверьте мне, я был тем молодым игроком с пистолетом. И когда ты начинаешь им размахивать, можешь быть убит. И спортсмен-суперзвезда не должен ставить себя в такое положение. Он показал пистолет на лайве. Никто его не уговаривал, не подталкивал к этому. Это его личный выбор. И зачастую, как я уже говорил, слава может стать наркотиком. Я не знаю, через что он проходит, о чём тревожится и какие вещества он может употреблять. Но никто не был арестован. Никто не пострадал. Он вернётся и станет лучшим человеком», – сказал другой экс-баскетболист Джейлен Роуз.

А вот простые поклонники НБА ко всей ситуации отнеслись по большей части негативно.

«Люди должны перестать критиковать Джа Моранта. Вы ведёте себя так, будто он выложил ссылку на фильм или отказался сделать вакцину», – с иронией написал один из пользователей.

«То, что делает и во что превратился Джа Морант, заставляет понять и осознать, насколько впечатляющими были карьера Леброна и его решения с 17 лет».

«Этот парень всеми силами старается разрушить свою карьеру».

«Отличный игрок, огромный идиот».

Те, кто не порицает Джа, теперь смеются над ним. В целом общественность, конечно, не в восторге от реакции руководителей лиги. И по итогам внутреннего расследования комиссионеру НБА Адаму Сильверу предстоит принять непростое решение. Каким бы оно ни было, репутация самого Моранта, кажется, уже запятнана. Не хотелось бы, чтобы столь талантливый игрок вот так глупо загубил собственную карьеру. Всё-таки наблюдать за ним в деле – одно удовольствие. Но он оступился не один, не два, а целых три раза. Так что загладить вину будет непросто.