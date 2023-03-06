Передача Грина и трёхочковый Халибертона — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 6 марта, было сыграно 10 матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина и разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибертона.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Среди примечательных выступлений можно отметить разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Иммануэля Куикли, оформившего 38 очков, сделавшего восемь подборов и семь передач.
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж отметился 42 очками, 11 подборами и тремя передачами. Девин Букер из «Финикс Санз» записал на свой счёт 36 очков, 10 передач и пять подборов.
- 6 марта 2023
-
18:15
-
18:10
-
17:21
-
17:11
-
17:02
-
16:57
-
16:36
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54
-
22:45
-
22:39
-
19:39
-
19:04
-
18:52
-
18:22
-
18:13
-
17:39
-
15:31
-
15:15
-
14:40
-
14:13
-
13:26
-
13:16
-
12:22