Передача Грина и трёхочковый Халибертона — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 6 марта, было сыграно 10 матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина и разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибертона.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Среди примечательных выступлений можно отметить разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Иммануэля Куикли, оформившего 38 очков, сделавшего восемь подборов и семь передач.

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж отметился 42 очками, 11 подборами и тремя передачами. Девин Букер из «Финикс Санз» записал на свой счёт 36 очков, 10 передач и пять подборов.