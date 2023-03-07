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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Защитник «Финикса в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 36 очков, 7,7 передачи и 5,3 подбора. «Санз» за этот период одержали три победы без поражений.

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Рэндл, в свою очередь, отметился 29,5 очка, 8,3 подбора и 4,8 передачи в среднем. «Никс» одержали победы во всех четырёх встречах.

Клуб из Аризоны занимает четвёртое место в Западной конференции с 36 победами и 29 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на пятой строчке Востока c 39 победами при 27 поражениях.

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