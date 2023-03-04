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Джулиус Рэндл стал автором победного броска в матче с «Майами». Видео

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (122:120) стал автором ключевого попадания.

За три секунды до конца основного времени баскетболист совершил сложный по исполнении трёхочковый бросок – после попадания счёт стал 122:120 в пользу гостей. В финальном владении баскетболисты «Майами» совершили потерю.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэндл принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 10,4 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых – 35,4.

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«Нью-Йорк Никс» занимает пятое место в Восточной конференции с 38 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Бостон Селтикс» на выезде 6 марта (3:30 мск).