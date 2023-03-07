Дабл-дабл Фреда Ванвлита не помог «Торонто» взять верх над «Денвером»
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:113.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач. Также отметим камерунского центрового Паскаля Сиакама, который набрал 19 очков, четыре подбора и столько же передач.
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Портер - 20, Гордон - 19, Йокич - 17, Джексон - 13, Браун - 9, Грин - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Брайант - 4, Браун, Гиллеспи, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 21, Сиакам - 19, Пёлтль - 18, Трент-мл. - 13, Ануноби - 12, Барнс - 12, Ачиува - 9, Бартон - 5, Буше - 4, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
Комментарии
- 7 марта 2023
-
07:53
-
05:52
-
05:44
-
00:30
-
00:15
- 6 марта 2023
-
23:18
-
23:07
-
22:18
-
22:08
-
21:01
-
20:50
-
19:35
-
19:19
-
18:15
-
18:10
-
17:21
-
17:11
-
17:02
-
16:57
-
16:36
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54
-
22:45
-
22:39
Партнерский контент