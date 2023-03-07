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Дабл-дабл Фреда Ванвлита не помог «Торонто» взять верх над «Денвером»

Дабл-дабл Фреда Ванвлита не помог «Торонто» взять верх над «Денвером»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:113.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач. Также отметим камерунского центрового Паскаля Сиакама, который набрал 19 очков, четыре подбора и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Портер - 20, Гордон - 19, Йокич - 17, Джексон - 13, Браун - 9, Грин - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Брайант - 4, Браун, Гиллеспи, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 21, Сиакам - 19, Пёлтль - 18, Трент-мл. - 13, Ануноби - 12, Барнс - 12, Ачиува - 9, Бартон - 5, Буше - 4, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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