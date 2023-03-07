Дабл-дабл Фреда Ванвлита не помог «Торонто» взять верх над «Денвером»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:113.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач. Также отметим камерунского центрового Паскаля Сиакама, который набрал 19 очков, четыре подбора и столько же передач.