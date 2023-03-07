Результаты всех матчей НБА 7 марта, турнирная таблица

7 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 143:147
«Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» – 118:114 ОТ
«Детройт Пистонс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 104:110
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» – 130:128
«Денвер Наггетс» – «Торонто Рэпторс» – 118:113
«Сакраменто Кингз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 123:108
В предпоследнем матче самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач. Также отметим камерунского центрового Паскаля Сиакама, который набрал 19 очков, четыре подбора и столько же передач.
- 7 марта 2023
-
09:27
-
09:00
-
07:53
-
05:52
-
05:44
-
00:30
-
00:15
- 6 марта 2023
-
23:18
-
23:07
-
22:18
-
22:08
-
21:01
-
20:50
-
19:35
-
19:19
-
18:15
-
18:10
-
17:21
-
17:11
-
17:02
-
16:57
-
16:36
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54