Результаты всех матчей НБА 7 марта, турнирная таблица

7 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 143:147

«Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» – 118:114 ОТ

«Детройт Пистонс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 104:110

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» – 130:128

«Денвер Наггетс» – «Торонто Рэпторс» – 118:113

«Сакраменто Кингз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 123:108

В предпоследнем матче самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач. Также отметим камерунского центрового Паскаля Сиакама, который набрал 19 очков, четыре подбора и столько же передач.