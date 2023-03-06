Инсайдер Шэмс Чарания высказался о травме Леброна Джеймса

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал травму звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Не знаю, считают ли в «Лейкерс», что Леброн Джеймс вернётся спустя три недели. Я не думаю, что будет именно этот срок. Скорее всего, даже больше», — сказал Чарания во время эфира на FanDuel TV.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 31 победой при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке 8 марта (6:00 мск).
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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