Кевин Гарнетт назвал условия, при которых «Лейкерс» обменяют Энтони Дэвиса

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять бигмена Энтони Дэвиса, если тот не покажет высокий уровень игры в отсутствие звёздного форварда Леброна Джеймса.
«Леброн [Джеймс] выбыл с травмой ноги как минимум на две следующие недели. Думаю, в течение этого времени в «Лейкерс» будут внимательно следить за Энтони Дэвисом. И если Дэвис не сделает поворотный шаг, который пошёл бы на пользу команде, то в «Лейкерс» могут расстаться с ним следующим летом», — заявил Гарнетт во время своего подкаста KG Certified.
В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56, трёхочковых – 25,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 31 победой при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке 8 марта (6:00 мск).
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