Энтони Дэвис: не хочу, чтобы Леброн вернулся на площадку слишком рано
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о травме звёздного форварда команды Леброна Джеймса.
«Чего я бы точно не хотел, так это того, чтобы Леброн вернулся в строй слишком рано, а травма при этом продолжала его беспокоить. В таких условиях он не сможет быть самим собой. Хочу, чтобы Джеймс полностью восстановился, прежде чем он вернётся на площадку. Ну а задача остальных игроков та же — продолжать побеждать», — сказал Дэвис в разговоре с YouTube-каналом NBA Interviews.
Ранее стало известно, что из-за травмы правой стопы Леброн Джеймс будет вынужден пропустить несколько недель.
«Лейкерс» в нынешнем сезоне провели 62 матча, в которых одержали 29 побед. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице.
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