ЦСКА обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 91:81 (24:21, 25:24, 24:17, 18:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 18 очков набрал Никола Милутинов. 10 баллов на свой счёт записал Никита Курбанов.

В составе МБА 17 очков набрал Макар Коновалов. 15 очками отметился Евгений Воронов, 12 баллами – Андрей Лопатин.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ МБА проведёт с казанским УНИКСом на выезде 12 марта (18:00 мск). ЦСКА сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом» 13 марта (20:00 мск).