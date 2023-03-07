ЦСКА обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 91:81 (24:21, 25:24, 24:17, 18:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 18 очков набрал Никола Милутинов. 10 баллов на свой счёт записал Никита Курбанов.
В составе МБА 17 очков набрал Макар Коновалов. 15 очками отметился Евгений Воронов, 12 баллами – Андрей Лопатин.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ МБА проведёт с казанским УНИКСом на выезде 12 марта (18:00 мск). ЦСКА сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом» 13 марта (20:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа А
07 марта 2023, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
81 : 91
ЦСКА
Москва, Россия
МБА: Коновалов - 13, Лопатин - 8, Якушин - 7, Воронов - 6, Валиев - 3, Голдырев - 3, Платонов - 3, Савченко - 2, Аксёнов, Касаткин, Пушков, Тихоненко
ЦСКА: Милутинов - 10, Жан-Шарль - 6, Комолов - 6, Руженцев - 6, Уэйр - 5, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Мур - 3, Давидовац - 2, Кейкок - 2, Ухов - 2, Карпенко
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