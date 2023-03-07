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«Олимпиакос» обыграл на своей площадке «Барселону» в Евролиге

«Олимпиакос» обыграл на своей площадке «Барселону» в Евролиге
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» на своей площадке одержал победу в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев со счётом 77:70 (11:20, 18:7, 21:18, 27:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шакил Маккиссик, набравший 16 очков. 14 очков набрал Яннулис Ларенцакис. 13 баллов на свой счёт записал Александар Везенков.

В составе «Барселоны» 19 очков набрал Никола Миротич. 15 очками отметился Николас Лапровиттола, 13 баллами – Сертач Шанлы.

В следующем туре Евролиги «Олимпиакос» сыграет на своей площадке с немецкой «Баварией». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 22:00 мск. «Барселона» в 28-м туре регулярного чемпионата встретится с «Фенербахче». Матч пройдёт в Турции 10 марта, начало запланировано на 20:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Маккиссик - 16, Ларенцакис - 14, Везенков - 13, Папаниколау - 8, Блэк - 6, Питерс - 6, Уолкап - 6, Фалль - 5, Слукас - 3, Боломбой, Канаан, Лунцис
Барселона: Миротич - 19, Лапровиттола - 15, Шанлы - 13, Хиггинс - 10, Калинич - 8, Веселы - 2, Йокубайтис - 2, Саторански - 1, Абринес, Да Силва, Курич, Ннаджи
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