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«Реал» у себя дома уступил «Басконии» в Евролиге

Испанский баскетбольный клуб «Баскония» на выезде одержал победу в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча состоялась на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 85:81 (17:22, 23:21, 22:22, 23:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 20 очков. 18 очков набрал Дариус Томпсон. 13 баллов на свой счёт записал Майк Котсар.

В составе «Реала» 21 очко набрал Джанан Муса. 13 очками отметился Уолтер Тавареш, 10 баллами – Венсан Пуарье.

В следующем туре Евролиги «Реал» сыграет на своей площадке с испанской «Валенсией». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в 28-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Испании 10 марта, начало запланировано на 22:30 мск.