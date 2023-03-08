«Реал» у себя дома уступил «Басконии» в Евролиге

Испанский баскетбольный клуб «Баскония» на выезде одержал победу в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча состоялась на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 85:81 (17:22, 23:21, 22:22, 23:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 20 очков. 18 очков набрал Дариус Томпсон. 13 баллов на свой счёт записал Майк Котсар.
В составе «Реала» 21 очко набрал Джанан Муса. 13 очками отметился Уолтер Тавареш, 10 баллами – Венсан Пуарье.
В следующем туре Евролиги «Реал» сыграет на своей площадке с испанской «Валенсией». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в 28-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Испании 10 марта, начало запланировано на 22:30 мск.
- 8 марта 2023
-
00:35
- 7 марта 2023
-
23:50
-
23:29
-
22:40
-
21:53
-
21:31
-
21:03
-
20:16
-
19:54
-
19:26
-
19:03
-
18:42
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:50
-
17:35
-
17:10
-
16:05
-
14:49
-
13:58
-
13:51
-
13:04
-
11:28
-
10:13
-
09:27
-
09:00
-
07:53
-
05:52
-
05:44
-
00:30
-
00:15
- 6 марта 2023
-
23:18
-
23:07
-
22:18