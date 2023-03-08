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«Реал» у себя дома уступил «Басконии» в Евролиге

«Реал» у себя дома уступил «Басконии» в Евролиге
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Испанский баскетбольный клуб «Баскония» на выезде одержал победу в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча состоялась на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 85:81 (17:22, 23:21, 22:22, 23:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 20 очков. 18 очков набрал Дариус Томпсон. 13 баллов на свой счёт записал Майк Котсар.

В составе «Реала» 21 очко набрал Джанан Муса. 13 очками отметился Уолтер Тавареш, 10 баллами – Венсан Пуарье.

В следующем туре Евролиги «Реал» сыграет на своей площадке с испанской «Валенсией». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в 28-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Испании 10 марта, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
81 : 85
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Муса - 21, Тавареш - 13, Пуарье - 10, Фернандес - 9, Уильямс-Госс - 6, Ханга - 6, Ябуселе - 6, Дек - 4, Родригес - 3, Хезонья - 2, Козёр - 1, Корнели
Баскония: Костелло - 20, Томпсон - 18, Котсар - 13, Ховард - 11, Гедрайтис - 6, Хайдеггер - 5, Эноч - 4, Диес - 3, Маринкович - 3, Хоммс - 2, Куруц, Седекерскис
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