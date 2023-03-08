Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

Греческий «Олимпиакос» одержал победу над испанской «Барселоной». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шакилл Маккиссик, набравший 16 очков. В составе «Барселоны» 19 очков набрал Никола Миротич.

Ещё в одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 66:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Тейлор, набравший 14 очков. В составе «Альбы» дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Люк Сикма.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее итальянского «Виртуса». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:79. Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Данте Экзам и Кевин Пантер, набравшие по 17 очков. В составе хозяев паркета дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Никола Миротич.

Ещё в одной встрече игрового дня итальянская «Олимпия» обыграла испанскую «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 88:84. Самым результативным игроком в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 28 очков. В составе хозяев паркета 19 очками отметился Крис Джонс.

В другом матче дня «Баскония» обыграла мадридский «Реал». Встреча прошла в Мадриде (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:81. В составе победителей отличился Мэтт Костелло, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 14 передач оформил Дариус Томпсон. В составе «Реала» 21 очко набрал Джанан Муса.

В заключительном матче дня мюнхенская «Бавария» обыграла французский АСВЕЛ. Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 76:72. В составе победителей отличился Андреас Обст, набравший 15 очков. У АСВЕЛа 18 очков набрал Демаркис Бост.