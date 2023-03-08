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Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу над испанской «Барселоной». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шакилл Маккиссик, набравший 16 очков. В составе «Барселоны» 19 очков набрал Никола Миротич.

Ещё в одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 66:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Тейлор, набравший 14 очков. В составе «Альбы» дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Люк Сикма.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее итальянского «Виртуса». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:79. Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Данте Экзам и Кевин Пантер, набравшие по 17 очков. В составе хозяев паркета дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Никола Миротич.

Ещё в одной встрече игрового дня итальянская «Олимпия» обыграла испанскую «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 88:84. Самым результативным игроком в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 28 очков. В составе хозяев паркета 19 очками отметился Крис Джонс.

В другом матче дня «Баскония» обыграла мадридский «Реал». Встреча прошла в Мадриде (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:81. В составе победителей отличился Мэтт Костелло, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 14 передач оформил Дариус Томпсон. В составе «Реала» 21 очко набрал Джанан Муса.

В заключительном матче дня мюнхенская «Бавария» обыграла французский АСВЕЛ. Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 76:72. В составе победителей отличился Андреас Обст, набравший 15 очков. У АСВЕЛа 18 очков набрал Демаркис Бост.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Маккиссик - 16, Ларенцакис - 14, Везенков - 13, Папаниколау - 8, Блэк - 6, Питерс - 6, Уолкап - 6, Фалль - 5, Слукас - 3, Боломбой, Канаан, Лунцис
Барселона: Миротич - 19, Лапровиттола - 15, Шанлы - 13, Хиггинс - 10, Калинич - 8, Веселы - 2, Йокубайтис - 2, Саторански - 1, Абринес, Да Силва, Курич, Ннаджи
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
63 : 66
Жальгирис
Каунас, Литва
Альба: Ло - 10, Сикма - 10, Смит - 10, Ламмерс - 8, Кумадже - 6, Олинде - 4, Тиман - 4, Блатт - 3, Ветцель - 3, Шнайдер - 3, Прочида - 2, Делов
Жальгирис: Тейлор - 14, Улановас - 10, Полонара - 9, Лекавичюс - 8, Хэйс - 8, Шмитс - 6, Димша - 5, Бирутис - 4, Браздейкис - 2, Буткевичюс, Гедрайтис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 88
Партизан
Белград, Сербия
Виртус Болонья: Джайте - 14, Мики - 13, Оджелей - 13, Теодосич - 11, Абасс - 10, Пайола - 9, Хэкетт - 5, Бако - 4, Белинелли, Лундберг, Манньон, Уимс
Партизан: Пантер - 17, Экзам - 17, Нанналли - 16, Мадар - 11, Ледей - 10, Смайлагич - 9, Лессор - 5, Папапетру - 3, Аврамович, Анджушич, Вукчевич, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
84 : 88
Олимпия Милан
Милан, Италия
Валенсия: Джонс - 19, Пуэрто - 15, Харпер - 15, Риверо - 10, Дублевич - 8, Лопес-Аростеги - 6, Уэбб III - 5, Препелич - 4, Клавер - 2, Прадилья, Радебо, Эванс
Олимпия Милан: Напьер - 28, Пэнгос - 13, Риччи - 12, Мелли - 11, Бэрон - 10, Фойгтман - 7, Хайнс - 4, Тонут - 3, Дэвис, Луваву-Кабарро, Митру-Лонг, Шилдс
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
81 : 85
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Муса - 21, Тавареш - 13, Пуарье - 10, Фернандес - 9, Уильямс-Госс - 6, Ханга - 6, Ябуселе - 6, Дек - 4, Родригес - 3, Хезонья - 2, Козёр - 1, Корнели
Баскония: Костелло - 20, Томпсон - 18, Котсар - 13, Ховард - 11, Гедрайтис - 6, Хайдеггер - 5, Эноч - 4, Диес - 3, Маринкович - 3, Хоммс - 2, Куруц, Седекерскис
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
07 марта 2023, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Обст - 15, Сили - 12, Уолден - 10, Гиффей - 9, Хантер - 8, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 6, Гиллеспи - 4, Вимберг - 3, Уинстон - 3, Ципсер, Ярамаз
АСВЕЛ: Бост - 18, Лайти - 13, Фалл - 12, Мэтьюс - 10, Обасоан - 6, Дьо - 5, Тайус - 5, Нуа - 3, Кауди, Пон, де Коло
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