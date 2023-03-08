«Уорриорз» проиграли второй матч подряд после возвращения Карри, у Стефена 40 очков

В Оклахоме-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 137:128.

Самым результативным игроком хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, два подбора и шесть ассистов. У «Тандер» также стоит отметить трипл-дабл австралийского защитника Джоша Гидди: 17 очков, 11 подборов и 16 передач. Четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри провёл свой второй матч после травмы. В его активе сегодня 40 очков, шесть подборов и семь результативных передач. Также стоит отметит его многолетнего партнёра: Клэй Томпсон набрал 23 очка.

«Уорриорз» проигрывают второй матч подряд после возвращения Карри. До этого они выиграли в пяти матчах подряд.