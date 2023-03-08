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«Уорриорз» проиграли второй матч подряд после возвращения Карри, у Стефена 40 очков

«Уорриорз» проиграли второй матч подряд после возвращения Карри, у Стефена 40 очков
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В Оклахоме-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 137:128.

Самым результативным игроком хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, два подбора и шесть ассистов. У «Тандер» также стоит отметить трипл-дабл австралийского защитника Джоша Гидди: 17 очков, 11 подборов и 16 передач. Четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри провёл свой второй матч после травмы. В его активе сегодня 40 очков, шесть подборов и семь результативных передач. Также стоит отметит его многолетнего партнёра: Клэй Томпсон набрал 23 очка.

«Уорриорз» проигрывают второй матч подряд после возвращения Карри. До этого они выиграли в пяти матчах подряд.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 18, Гидди - 17, Уильямс - 15, Шарич - 14, Уиггинс - 13, Дженг - 11, Джо - 9, Уотерс III - 7, Батлер, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уильямс, Холмгрен
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Томпсон - 23, Куминга - 21, Грин - 11, Пул - 11, Грин - 9, Дивинченцо - 7, Луни - 4, Игуодала - 2, Болдуин Мл., Джером, Киньонес, Лэмб, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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