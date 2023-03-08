Результаты всех матчей НБА 8 марта, турнирная таблица

8 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс» – 123:134
«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:119
«Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» – 94:117
«Нью-Йорк Никс» – «Шарлотт Хорнетс» – 105:112
«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стейт Уорриорз» – 137:128
«Хьюстон Рокетс» – «Бруклин Нетс» – 96:118
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» – 120:116
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:103
Впечатляющим выступлением отметился звёздный дуэт из «Далласа», набравший в сумме 62 очка. Кайри Ирвинг набрал 33 очка, сделал шесть подборов и восемь передач. В активе Луки Дончича дабл-дабл: 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.
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