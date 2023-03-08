Бывший разыгрывающий «Орландо» приговорён к тюремному сроку за убийство

Бывший разыгрывающий «Орландо Мэджик» Кит Апплинг приговорен к тюремному заключению, срок которого может составить от 18 до 40 лет, за убийство пожилого мужчины, сообщает AP News.

Экс-баскетболист был арестован в мае 2021 года за убийство пожилого мужчины. Как оказалось, убийство было совершено в результате конфликта. Кит признал вину в феврале этого года, но позже захотел отозвать это признание, судья отказал в этом запросе.

Это не первое преступление, в котором Апплинг был обвинён. В 2017 году он был осуждён за скрытое ношение оружия и сопротивление полицейскому. В 2020 году он был осуждён за торговлю запрещёнными веществами.

Кит Апплинг отыграл за колледж Мичигана полные четыре года. Позже он оказался не задрафтован и пробовал себя в разных командах D-лиги (ныне G-лига). В итоге он сыграл пять официальных матчей в НБА за «Орландо Мэджик» в 2016 году, а позже уехал покорять чемпионат Доминиканы и Мексики.