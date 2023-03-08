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«Лейкерс» после шести побед в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции

«Лейкерс» после шести побед в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции
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Сегодня, 8 марта, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (112:103), одержав шестую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Благодаря этому отрезку калифорнийский клуб сумел подняться на девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Напомним, команды, занимающие места с седьмого по десятое, попадают в турнир плей-ин.

В настоящий момент в активе игроков «Лос-Анджелеса» 32 победы при 34 поражениях. Лидером Западной конференции является «Денвер Наггетс» (46 побед – 19 поражений). В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» сыграют с «Торонто Рэпторс». Матч состоится 11 марта в Лос-Анджелесе.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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