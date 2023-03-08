Главный тренер «Минска» прокомментировал 28-е поражение команды в 29 матчах Лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (55:75).

«Во-первых, хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Очень здорово, что была такая хорошая атмосфера на арене. Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. Что касается нас, мы оказывали сопротивление в течении трех четвертей. Это хороший индикатор того, кто готов играть на таком уровне или кто планирует играть. Желаю «Енисею» удачи в битве за плей-офф», — приводит слова Ростислава Верзуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для минчан это поражение стало 28-м в 29 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.