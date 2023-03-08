Баркли ответил на слова о том, что белые игроки получают MVP из-за «белых» голосов

Известный в прошлом игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли прокомментировал слова коллеги Кендрика Перкинса, заявившего, что белые баскетболисты получают награду самого ценного игрока по итогам сезона благодаря голосам белых избирателей.

«Это неразумно и глупо. Послушайте, Йокич дважды становился MVP и заслуженно. Он, Яннис и Эмбиид сражаются за трофей в этом году. И мнение о том, что белые голосуют за белых… Вы можете пересчитать белых парней, ставших MVP, по пальцам одной руки. Он знает, сколько вообще белых голосующих?

Если белые хотят голосовать за белых, почему тогда за последние 30 лет белый парень побеждал всего пять раз? Разве реальные цифры не плохи? Это одна из самых глупых вещей, что я слышал», – сказал Баркли в интервью Altitude Sports Radio.