«Панатинаикос» уступил «Монако» в матче Евролиги

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и греческим «Панатинаикосом».

Победу со счётом 84:70 (21:17, 21:19, 22:21, 20:13) одержал «Монако». Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джордан Лойд, набравший 18 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал американский форвард Альфа Диалло. В составе «Панатинаикоса» отличился польский форвард Матеуш Понитка – на его счету 11 очков.

Свой следующий матч «Панатинаикос» проведёт 10 марта и встретится с сербской «Цверна Звезда», начало встречи – в 22:00 по московскому времени. «Монако» 10 марта проведёт матч с испанской «Басконией», начало – в 22:30 мск.