«Панатинаикос» уступил «Монако» в матче Евролиги
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Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и греческим «Панатинаикосом».
Победу со счётом 84:70 (21:17, 21:19, 22:21, 20:13) одержал «Монако». Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джордан Лойд, набравший 18 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал американский форвард Альфа Диалло. В составе «Панатинаикоса» отличился польский форвард Матеуш Понитка – на его счету 11 очков.
Свой следующий матч «Панатинаикос» проведёт 10 марта и встретится с сербской «Цверна Звезда», начало встречи – в 22:00 по московскому времени. «Монако» 10 марта проведёт матч с испанской «Басконией», начало – в 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
08 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 70
Панатинаикос
Афины, Греция
Монако: Диалло - 18, Лойд - 18, Окобо - 12, Джеймс - 11, Мотеюнас - 7, Браун - 6, Холл - 5, Уаттара - 4, Монеке - 3, Блоссомгейм, Макунду, Стразель
Панатинаикос: Понитка - 11, Бэйкон - 10, Ли - 9, Томас - 9, Деррик Уильямс - 8, Григонис - 6, Калаицакис - 5, Калаицакис - 4, Папаяннис - 4, Самонтуров - 4, Бохоридис, Манцукас
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