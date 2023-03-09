«Кливленд» победил в матче с «Майами», несмотря на 28 очков Джимми Батлера

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:104.

Самым результативным игроком победившей команды стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 25 очков и семь подборов. Также хорошей игрой отметился центровой Джарретт Аллен. Он оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 подборов.

Отличную игру у хозяев провёл американский форвард Джимми Батлер. Он набрал 28 очков, пять подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить хорошее выступление от защитника Тайлера Хирроу: 22 очка, пять подборов и пять асисстов.

Для «Кливленда» это уже третья победа подряд.