«Кливленд» победил в матче с «Майами», несмотря на 28 очков Джимми Батлера
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:104.
Самым результативным игроком победившей команды стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 25 очков и семь подборов. Также хорошей игрой отметился центровой Джарретт Аллен. Он оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 подборов.
Отличную игру у хозяев провёл американский форвард Джимми Батлер. Он набрал 28 очков, пять подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить хорошее выступление от защитника Тайлера Хирроу: 22 очка, пять подборов и пять асисстов.
Для «Кливленда» это уже третья победа подряд.
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Батлер - 28, Хироу - 22, Адебайо - 17, Оладипо - 9, Страс - 9, Лав - 8, Мартин - 4, Зеллер - 3, Винсент, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 18, Аллен - 15, Мобли - 15, Окоро - 13, ЛеВерт - 7, Стивенс - 6, Рубио - 5, Грин, Дьяките, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Осман, Уиндлер, Уэйд
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