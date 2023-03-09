44 очка Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Оклахому»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:101.

Звёздный защитник хозяев Девин Букер выдал великолепное выступление: 44 очка, три подбора и четыре ассиста. Близок к дабл-даблу был легендарный разыгрывающий Крис Пол: 18 очков и девять результативных передач. Отличную игру со скамейки показал Терренс Росс: 24 очка. Форвард «Санз» Кевин Дюрант пропускал встречу из-за повреждения лодыжки, которое получил во время разминки перед матчем.

У гостей игру пропускал лидер команды канадский защитник Шей Гилджес-Александер. В отсутствии звезды, самым результативным игроком гостей стал молодой Линди Уотерс III с 23 очками.