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44 очка Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Оклахому»

44 очка Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Оклахому»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:101.

Звёздный защитник хозяев Девин Букер выдал великолепное выступление: 44 очка, три подбора и четыре ассиста. Близок к дабл-даблу был легендарный разыгрывающий Крис Пол: 18 очков и девять результативных передач. Отличную игру со скамейки показал Терренс Росс: 24 очка. Форвард «Санз» Кевин Дюрант пропускал встречу из-за повреждения лодыжки, которое получил во время разминки перед матчем.

У гостей игру пропускал лидер команды канадский защитник Шей Гилджес-Александер. В отсутствии звезды, самым результативным игроком гостей стал молодой Линди Уотерс III с 23 очками.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 44, Росс - 24, Пол - 18, Эйтон - 12, Ли - 9, Пэйн - 8, Окоги - 5, Ландейл - 4, Базли - 3, Крэйг - 3, Ли - 2, Бийомбо, Дюрант, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет
Оклахома-Сити Тандер: Уотерс III - 23, Манн - 16, Дженг - 12, Гидди - 10, Робинсон-Эрл - 8, Дорт - 7, Джо - 6, Уиггинс - 6, Батлер - 5, Сарр - 5, Шарич - 3, Уильямс - 2, Гилджес-Александер, Покушевски, Уильямс, Уильямс, Холмгрен
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