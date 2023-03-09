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47 очков в сумме от Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» переиграть «Торонто»

47 очков в сумме от Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» переиграть «Торонто»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:100.

Хорошую игру показал звёздный дуэт форвардов хозяев. Кавай Леонард оформил дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и четыре передачи. Пол Джордж отметился 23 очками, двумя подборами и четырьмя передачами. Также качественную игру показал хорватский центровой Ивица Зубац: 17 очков и восемь подборов.

У гостей по 20 очков набрали молодой форвард Скотти Барнс и камерунский центровой Паскаль Сиакам. Сиакам сделал также шесть подборов и пять результативных передач. Барнс отметился пятью подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Джордж - 23, Зубац - 17, Мэнн - 14, Гордон - 9, Пламли - 8, Уэстбрук - 7, Моррис - 4, Батюм - 2, Бостон, Диабате, Ковингтон, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон, Хиланд
Торонто Рэпторс: Барнс - 20, Сиакам - 20, Ануноби - 18, Буше - 14, Ванвлит - 13, Пёлтль - 8, Трент-мл. - 7, Ачиува, Бартон, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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