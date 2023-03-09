47 очков в сумме от Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» переиграть «Торонто»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:100.

Хорошую игру показал звёздный дуэт форвардов хозяев. Кавай Леонард оформил дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и четыре передачи. Пол Джордж отметился 23 очками, двумя подборами и четырьмя передачами. Также качественную игру показал хорватский центровой Ивица Зубац: 17 очков и восемь подборов.

У гостей по 20 очков набрали молодой форвард Скотти Барнс и камерунский центровой Паскаль Сиакам. Сиакам сделал также шесть подборов и пять результативных передач. Барнс отметился пятью подборами и четырьмя передачами.