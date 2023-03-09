Результаты всех матчей НБА 9 марта, турнирная таблица
Поделиться
9 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» – 120:122
«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 100:104
«Бостон Селтикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:93
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 113:106
«Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз» – 96:117
«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 132:101
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Торонто Рэпторс» – 108:100
Ярчайшим выступлением дня стала игра защитника Девина Букера. Он набрал 44 очка, сделал три подбора и четыре результативные передачи. Он стал первым игроком «Санз», который набирал 35+ очков в четырёх подряд матчах.
Комментарии
- 9 марта 2023
-
08:37
-
08:31
-
07:35
-
07:24
-
06:33
-
06:09
-
05:47
-
05:42
-
00:51
-
00:39
- 8 марта 2023
-
23:05
-
21:48
-
21:14
-
20:48
-
20:01
-
19:49
-
18:40
-
18:40
-
17:52
-
16:25
-
14:51
-
14:25
-
13:46
-
12:39
-
11:31
-
10:56
-
09:36
-
08:33
-
08:28
-
08:20
-
07:04
-
06:37
-
01:28
-
00:35
- 7 марта 2023
-
23:50
Партнерский контент