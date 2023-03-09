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Результаты всех матчей НБА 9 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 9 марта, турнирная таблица
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9 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» – 120:122
«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 100:104
«Бостон Селтикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:93
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 113:106
«Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз» – 96:117
«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 132:101
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Торонто Рэпторс» – 108:100

Ярчайшим выступлением дня стала игра защитника Девина Букера. Он набрал 44 очка, сделал три подбора и четыре результативные передачи. Он стал первым игроком «Санз», который набирал 35+ очков в четырёх подряд матчах.

Турнирная таблица НБА
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