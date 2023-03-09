Результаты всех матчей НБА 9 марта, турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

9 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» – 120:122

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 100:104

«Бостон Селтикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:93

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 113:106

«Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз» – 96:117

«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 132:101

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Торонто Рэпторс» – 108:100

Ярчайшим выступлением дня стала игра защитника Девина Букера. Он набрал 44 очка, сделал три подбора и четыре результативные передачи. Он стал первым игроком «Санз», который набирал 35+ очков в четырёх подряд матчах.