Главный тренер «Финикса» прокомментировал травму Дюранта

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс высказался о травме звёздного форварда команды Кевина Дюранта, полученной на разминке перед матчем с «Оклахома-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Это просто растяжение связок лодыжки, но у нас нет никаких официальных отчётов. Думаю, каждая команда в НБА старается быть осторожной и заботиться о парнях, которые могут выигрывать матчи. Это всегда на первом месте. Сейчас нам нужно подождать и посмотреть, как пройдёт лечение, и, вероятно, сделаем ещё несколько снимков, чтобы убедиться, что всё в порядке», — цитирует Уильямса Clutch Points.

Кевин Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул голеностоп. В итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока и он не вышел на игру.

У Дюранта в трёх матчах за «Финикс» в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.