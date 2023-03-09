Джей Ар Смит: играть с Леброном — это и счастье, и проклятие

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит рассказал о плюсах и минусах совместной игры со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Честно говоря, играть с Леброном — и счастье, и проклятие. Я обожаю его, мне нравилось играть с ним в одной команде, потому что лично я только прибавляю под давлением, но многим это не подходит. Всё может повернуться так, что все вокруг будут задаваться вопросом, что ты сделал, чтобы помочь ему выиграть. Да, у него могло быть 40 очков, 15 подборов и девять передач, но он тоже мог сделать что-то не так.

Мне кажется, для многих это непросто. Особенно сейчас, когда такое влияние у социальных сетей. Вот на каком сейчас месте «Лейкерс»? 12-е или 13-е, но всё равно это самая обсуждаемая команда. В общем, нельзя никак избежать разговоров о том, что кто-то из его группы поддержки чего-то не сделал. Такое может съесть заживо», — приводит слова Смита Bleacher Report.