Источник: Дюранта заметили в защитном ботинке после травмы, полученной им на разминке

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант был замечен в защитном ботинке после травмы, полученной им перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Clutch Points.

Напомним, Дюрант пропустил этот матч. Незадолго до начала игры Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул левый голеностоп. После этого Дюрант ещё продолжил занятие и смог исполнить данк, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Таким образом, Дюрант по-прежнему не дебютировал на домашней арене «Финикса» после перехода.

При этом Кевин провёл три гостевые игры в составе «Санз» и во всех трёх команда одержала победы.

У Дюранта в этих трёх матчах в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.