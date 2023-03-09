Источник: Дюранта заметили в защитном ботинке после травмы, полученной им на разминке

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант был замечен в защитном ботинке после травмы, полученной им перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Clutch Points.
Напомним, Дюрант пропустил этот матч. Незадолго до начала игры Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул левый голеностоп. После этого Дюрант ещё продолжил занятие и смог исполнить данк, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Таким образом, Дюрант по-прежнему не дебютировал на домашней арене «Финикса» после перехода.
При этом Кевин провёл три гостевые игры в составе «Санз» и во всех трёх команда одержала победы.
У Дюранта в этих трёх матчах в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.
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