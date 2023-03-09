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Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА

Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует AZ Central. Сообщается, что в команде есть подозрения, что игрок мог получить растяжение связок второй степени.

Напомним, Дюрант пропустил домашний матч команды с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 132:101.

Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп. После этого игрок сумел продолжить занятие, однако в итоге было решено не рисковать его здоровьем.
В нынешнем сезоне НБА Дюрант в 35 матчах в среднем набирал 29,1 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 5,2 передачи.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

Дюрант травмировался на разминке. Это может стоить «Финиксу» чемпионства Дюрант травмировался на разминке. Это может стоить «Финиксу» чемпионства
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