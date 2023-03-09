Определён MVP 27-го тура Евролиги

Форвард сербского «Партизана» Данте Экзам стал MVP 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с итальянским «Виртусом» (88:79) Экзам записал в свой актив 17 очков (6/9 двухочковых, 0/2 трёхочковых, 5/5 штрафных), семь подборов, семь результативных передач и четыре перехвата при рейтинге эффективности 35 баллов.

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В список лучших игроков тура вошли также баскетболист испанской «Басконии» Дариус Томпсон (32 очка), игрок «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо (30 очков), баскетболист «Олимпии Милан» Шабазз Напьер (28 очков) и игрок «Реала» Джанан Муса (26 очков).