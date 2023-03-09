Лонзо Болл может пропустить ещё как минимум полгода

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что восстановление игрока «Чикаго Буллз» Лонзо Болла может занять больше времени, чем ожидалось. Болл не играл с января 2022 года.
«Есть вероятность, что Боллу потребуется третья хирургическая операция на правом колене, после чего ему будет нужно ещё шесть месяцев на восстановление и реабилитацию», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.
В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 30 победами при 36 поражениях.
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