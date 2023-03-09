Эксперт предположил, какие команды выйдут в финал Западной конференции НБА

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп поделился мнением о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» в оставшейся части регулярного чемпионата НБА.

«Ни одна команда не представляет угрозы, если в её составе всего одна суперзвезда. Сейчас мы видим, что клубы пытаются получить как минимум двух таких игроков. Некоторые команды пытаются получить даже трёх. Мы не знаем, вернётся ли Леброн и когда. Если он вернётся, а Энтони Дэвис будет играть так же, то они выйдут в финал Западной конференции, где встретятся с «Финиксом», — сказал Шарп на канале Skip and Shannon: UNDISPUTED в YouTube.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 32 победы и потерпели 34 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (46 побед – 20 поражений).

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: