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Владимир Гомельский предположил, кто должен сыграть в финале НБА сезона-2022/2023

Владимир Гомельский предположил, кто должен сыграть в финале НБА сезона-2022/2023
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могут выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

«Котировки букмекеров меня мало интересуют. Мне кажется, что в финальной серии НБА текущего сезона должны играть «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является «Денвер Наггетс» одержавший 46 побед и потерпевший 20 поражений. В Восточной конференции НБА первое место сейчас занимает «Милуоки Бакс», в чьём активе 47 побед и 18 поражений).

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