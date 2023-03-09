Владимир Гомельский предположил, кто должен сыграть в финале НБА сезона-2022/2023

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могут выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

«Котировки букмекеров меня мало интересуют. Мне кажется, что в финальной серии НБА текущего сезона должны играть «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является «Денвер Наггетс» одержавший 46 побед и потерпевший 20 поражений. В Восточной конференции НБА первое место сейчас занимает «Милуоки Бакс», в чьём активе 47 побед и 18 поражений).

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: