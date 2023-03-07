Гомельский рассказал, как «Лейкерс» меняют атаку, когда на площадке нет Леброна
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Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу изменений в игре «Лос-Анджелес Лейкерс» после недавних переходов.
«Когда на площадке Леброн, то особенных изменений незаметно. Когда его нет на площадке, смещаются акценты в позиционном нападении», — написал Гомельский.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 31 победу и потерпели 34 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (46 побед – 19 поражений). В следующем туре «озёрники» примут «Мемфис Гриззлиз». Матч состоится 8 марта. Начало – в 6:00 мск.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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