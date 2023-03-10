Результаты всех матчей Евролиги 9 марта, турнирная таблица

Итальянский «Виртус» одержал победу над немецкой «Альбой» в матче 28-го тура Еволиги. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Уимс, набравший 22 очка. В составе «Альбы» 12 очков набрал Джалин Смит.

Ещё в одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игнас Браздейкис, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 18 очков набрал Джона Мэтьюс.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» оказался сильнее мюнхенской «Баварии». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 102:74. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 18 очков. В составе гостей паркета 16 очков набрал Исаак Бонга.

Ещё в одной встрече игрового дня итальянская «Олимпия» обыграла сербский «Партизан». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 76:62. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Билли Бэрон и Брэндон Дэвис, набравшие по 14 очков. В составе гостей паркета 15 очками отметился Кевин Пантер.

В заключительном матче дня мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков. В составе «Валенсии» 19 очков набрал Крис Джонс.