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Результаты всех матчей Евролиги 9 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 9 марта, турнирная таблица
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Итальянский «Виртус» одержал победу над немецкой «Альбой» в матче 28-го тура Еволиги. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Уимс, набравший 22 очка. В составе «Альбы» 12 очков набрал Джалин Смит.

Ещё в одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игнас Браздейкис, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 18 очков набрал Джона Мэтьюс.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» оказался сильнее мюнхенской «Баварии». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 102:74. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 18 очков. В составе гостей паркета 16 очков набрал Исаак Бонга.

Ещё в одной встрече игрового дня итальянская «Олимпия» обыграла сербский «Партизан». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 76:62. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Билли Бэрон и Брэндон Дэвис, набравшие по 14 очков. В составе гостей паркета 15 очками отметился Кевин Пантер.

В заключительном матче дня мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков. В составе «Валенсии» 19 очков набрал Крис Джонс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
09 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
74 : 96
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Альба: Смит - 12, Сикма - 11, Ветцель - 10, Олинде - 10, Ло - 8, Ламмерс - 6, Прочида - 5, Тиман - 4, Маттиссек - 3, Шнайдер - 3, Кумадже - 2, Блатт
Виртус Болонья: Уимс - 22, Теодосич - 21, Джайте - 12, Лундберг - 12, Мики - 8, Белинелли - 7, Хэкетт - 5, Бако - 4, Пайола - 3, Абасс - 2, Манньон, Менало
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
09 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
85 : 67
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Жальгирис: Браздейкис - 19, Тейлор - 15, Полонара - 11, Лекавичюс - 8, Улановас - 8, Шмитс - 8, Бирутис - 6, Димша - 5, Буткевичюс - 3, Хэйс - 2, Гедрайтис, Лукошюнас
АСВЕЛ: Мэтьюс - 18, Бост - 10, Фалл - 10, де Коло - 9, Дьо - 5, Кауди - 5, Нуа - 4, Обасоан - 4, Тайус - 2, Лайти, Пон
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
09 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
102 : 74
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпиакос: Везенков - 18, Маккиссик - 15, Ларенцакис - 14, Уолкап - 13, Слукас - 10, Канаан - 9, Питерс - 6, Фалль - 6, Блэк - 5, Папаниколау - 4, Боломбой - 2, Лунцис
Бавария: Бонга - 16, Гиффей - 11, Ярамаз - 11, Уинстон - 7, Гиллеспи - 6, Вимберг - 5, Обст - 5, Хантер - 5, Ципсер - 5, Сили - 3
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
09 марта 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
76 : 62
Партизан
Белград, Сербия
Олимпия Милан: Бэрон - 14, Дэвис - 14, Напьер - 10, Пэнгос - 10, Мелли - 9, Фойгтман - 7, Риччи - 4, Тонут - 4, Хайнс - 4, Луваву-Кабарро, Томас, Шилдс
Партизан: Пантер - 15, Лессор - 11, Нанналли - 10, Экзам - 10, Ледей - 7, Аврамович - 4, Папапетру - 3, Смайлагич - 2, Анджушич, Вукчевич, Мадар, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
09 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Реал Мадрид: Дек - 18, Тавареш - 14, Корнели - 11, Пуарье - 11, Хезонья - 9, Муса - 8, Уильямс-Госс - 8, Фернандес - 8, Родригес - 5, Ханга - 3, Абальде, Козёр
Валенсия: Джонс - 19, Риверо - 17, Дублевич - 10, Харпер - 9, Эванс - 8, Радебо - 7, Лопес-Аростеги - 6, Уэбб III - 6, Препелич - 4, Пуэрто - 3, Клавер - 2, Херманнссон
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