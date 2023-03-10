«Голден Стэйт» уступил «Мемфису», у Стефена Карри 29 очков
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:110.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Тайас Джонс, заработавший дабл-дабл: 22 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить американского защитника Десмонда Бейна, который заработал 21 очко, два подбора и шесть передач.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, семь подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Джордана Пула, который набрал 22 очка, три подбора и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Джонс - 22, Бейн - 21, Джексон - 21, Альдама - 15, Брукс - 14, Тиллман - 10, Кончар - 8, Кеннард - 6, Родди - 6, Уильямс - 5, Лофтон Мл. - 3, Адамс, Кларк, Ларэвиа, Морант, Уильямс Мл., Чендлер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пул - 22, Грин - 16, Томпсон - 14, Джером - 11, Грин - 9, Болдуин Мл. - 5, Дивинченцо - 2, Луни - 2, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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