«Голден Стэйт» уступил «Мемфису», у Стефена Карри 29 очков

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:110.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Тайас Джонс, заработавший дабл-дабл: 22 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить американского защитника Десмонда Бейна, который заработал 21 очко, два подбора и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, семь подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Джордана Пула, который набрал 22 очка, три подбора и четыре передачи.