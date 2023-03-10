Запасные игроки «Бруклина» установили рекорд НБА в матче с «Милуоки»

Игроки «Бруклин Нетс» установили очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN. В матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (113:118) запасные игроки «Нетс» набрали в сумме 98 очков, что является рекордным показателем для лиги.

Примечательно, что стартовая пятёрка «Бруклина» набрала всего 15 очков. Это является худшим результатом стартовой пятёрки за последние 15 лет. 16 апреля 2008 года стартовые игроки «Детройт Пистонс» набрали 13 очков за матч.

Примечательно, что рекорд по очкам стартовых пятёрок или запасных отслеживается лишь с сезона-1970/1971, когда лига в принципе начала фиксировать стартовые пятёрки команд.

«Бруклин» с результатом 37-29 располагается на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.