Аренас: Йокич — лучший выбор на драфте НБА со времён Майкла Джордана

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мнением о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче и сравнил его с Майклом Джорданом.

«Это непопулярное мнение, но Йокич — лучший выбор на драфте НБА со времён Майкла Джордана. Да, был Леброн Джеймс, но он выбран под первым номером, от таких ожидаешь, что они будут играть на этом уровне. А Джордана брали третьим номером, Йокича — во втором раунде, но играет он так, будто был первым выбором. Это и делает его вторым лучшим выбором в истории.

Дважды был MVP, собирается стать им в третий раз, четырежды попал в символическую сборную. Это фактически перебивает всех претендентов на второе место. Третьим будет Коби Брайант. Кто-то может считать Коби вторым, но Йокич должен быть выше, так как его брали далеко во втором раунде. А выбор во втором раунде это, как правило, два года, и ты пропал», — сказал Аренас в видео на YouTube-канале fubo Sports.