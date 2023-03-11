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Результаты всех матчей Евролиги 10 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 марта, турнирная таблица
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Израильский «Маккаби» одержал победу в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:64. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. В составе «Анадолу Эфес» 12 очков набрал Уилл Клайберн.

Ещё в одном матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над испанской «Барселоной». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 15 очков. В составе «Барселоны» 19 очков набрал Никола Миротич.

В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» оказался сильнее сербской «Црвены Звезды». Встреча состоялась в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:66. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Георгиос Папаяннис, набравший 17 очков. В составе гостей паркета по 12 очков набрали Филип Петрушев и Неманья Недович.

В заключительном матче дня «Монако» одержал победу над «Басконией». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 102:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов на счету Чимы Монеке. В составе «Басконии» дабл-дабл из 20 очков и 12 передач оформил Дариус Томпсон.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
64 : 86
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Клайберн - 12, Брайант - 11, Данстон - 10, М'Байе - 7, Бьёбуа - 6, Ларкин - 5, Мицич - 5, Пляйсс - 4, Жижич - 3, Гази - 1, Синглтон, Тунджер
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 23, Мартин - 13, Браун - 11, Небо - 10, Хиллиард - 10, Ди Бартоломео - 8, Коэн - 6, Колсон - 5, Браймо, Зив, Менко, Соркин
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 73
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче: Мотли - 16, Гудурич - 15, Букер - 13, Уилбекин - 12, Хэйс - 10, Калатес - 4, Бьелица - 3, Дорси - 3, Пьерр - 3, Джекири - 2, Махмутоглу, Эдвардс
Барселона: Миротич - 19, Саторански - 14, Лапровиттола - 12, Веселы - 11, Калинич - 8, Тоби - 7, Йокубайтис - 2, Абринес, Да Силва, Курич, Хиггинс, Шанлы
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 66
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Папаяннис - 17, Деррик Уильямс - 13, Томас - 11, Уолтерс - 9, Понитка - 8, Григонис - 7, Ли - 7, Манцукас - 3, Бохоридис, Калаицакис, Калаицакис, Самонтуров
Црвена Звезда: Недович - 12, Петрушев - 12, Добрич - 8, Вильдоса - 7, Иванович - 6, Кузмич - 6, Бентил - 5, Митрович - 5, Маркович - 3, Лазаревич - 2, Кампаццо, Мартин
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
93 : 102
Монако
Монако, Монако
Баскония: Томпсон - 20, Ховард - 20, Маринкович - 14, Котсар - 11, Гедрайтис - 9, Хоммс - 7, Эноч - 5, Хайдеггер - 4, Диес - 3, Костелло, Райэсте, Седекерскис
Монако: Лойд - 19, Окобо - 18, Диалло - 17, Холл - 15, Монеке - 14, Мотеюнас - 8, Браун - 5, Блоссомгейм - 2, Стразель - 2, Уаттара - 2, Макунду
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