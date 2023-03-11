Результаты всех матчей Евролиги 10 марта, турнирная таблица

Израильский «Маккаби» одержал победу в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:64. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. В составе «Анадолу Эфес» 12 очков набрал Уилл Клайберн.

Ещё в одном матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над испанской «Барселоной». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 15 очков. В составе «Барселоны» 19 очков набрал Никола Миротич.

В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» оказался сильнее сербской «Црвены Звезды». Встреча состоялась в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:66. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Георгиос Папаяннис, набравший 17 очков. В составе гостей паркета по 12 очков набрали Филип Петрушев и Неманья Недович.

В заключительном матче дня «Монако» одержал победу над «Басконией». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 102:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов на счету Чимы Монеке. В составе «Басконии» дабл-дабл из 20 очков и 12 передач оформил Дариус Томпсон.