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42 очка Донована Митчелла не помогли «Кливленду» переиграть «Майами».

42 очка Донована Митчелла не помогли «Кливленду» переиграть «Майами».
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.

Самым результативным игроком матча стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 42 очка, три подбора и четыре ассиста. У гостей пропускал матч основной разыгрывающий Дариус Гарлэнд: у него обнаружено повреждение четырёхглавой мышцы. Также основной центровой команды Джарретт Аллен покинул матч в четвёртой четверти после того, как получил удар по глазу.

В составе хозяев отличную игру провёл форвард Джимми Батлер. На его счету 33 очка, пять подборов и три результативные передачи. Также хорошее выступление показал защитник Тайлер Хирроу: 25 очков, девять подборов и четыре ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2023, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Батлер - 33, Хироу - 25, Адебайо - 19, Страс - 14, Оладипо - 8, Лав - 7, Мартин - 7, Винсент - 6, Зеллер, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 42, ЛеВерт - 16, Окоро - 16, Мобли - 12, Рубио - 8, Стивенс - 8, Осман - 7, Аллен - 6, Гарлэнд, Грин, Дьяките, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Уиндлер, Уэйд
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