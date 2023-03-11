42 очка Донована Митчелла не помогли «Кливленду» переиграть «Майами».

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.
Самым результативным игроком матча стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 42 очка, три подбора и четыре ассиста. У гостей пропускал матч основной разыгрывающий Дариус Гарлэнд: у него обнаружено повреждение четырёхглавой мышцы. Также основной центровой команды Джарретт Аллен покинул матч в четвёртой четверти после того, как получил удар по глазу.
В составе хозяев отличную игру провёл форвард Джимми Батлер. На его счету 33 очка, пять подборов и три результативные передачи. Также хорошее выступление показал защитник Тайлер Хирроу: 25 очков, девять подборов и четыре ассиста.
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