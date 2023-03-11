Джоэл Эмбиид стал автором победного броска в матче с «Портлендом». Видео

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (120:119) отметился ключевым попаданием.
За семь секунд до конца основного времени Эмбиид получил передачу от атакующего защитника Джеймса Хардена. После чего центровой совершил проход в трёхсекундную зону соперника и реализовал бросок с отклонением, выведя таким образом свою команду вперёд.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 10,1 подбора и 4,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых – 36.
«Филадельфии Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 44 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Вашингтон Уизардс» на своей площадке 13 марта (1:00 мск).
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