Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и МБА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«МБА – сильный соперник. Они демонстрируют качественный командный баскетбол. Сейчас для нас главное – значительно улучшить свою игру как в защите, так и в нападении, а также как можно скорее вернуться на путь побед. Мы усердно работаем над этим на тренировках. Для нас предстоящая игра положит начало решающей стадии сезона», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.

Московская МБА занимает шестое место в турнирной таблице группы А, УНИКС располагается на втором месте.

Встреча состоится 12 марта в Казани, начало — в 18:00 мск.