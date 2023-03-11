Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и МБА
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.
«МБА – сильный соперник. Они демонстрируют качественный командный баскетбол. Сейчас для нас главное – значительно улучшить свою игру как в защите, так и в нападении, а также как можно скорее вернуться на путь побед. Мы усердно работаем над этим на тренировках. Для нас предстоящая игра положит начало решающей стадии сезона», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.
Московская МБА занимает шестое место в турнирной таблице группы А, УНИКС располагается на втором месте.
Встреча состоится 12 марта в Казани, начало — в 18:00 мск.
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