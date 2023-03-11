Одиноков — о матче с МБА: хочу продемонстрировать бывшим одноклубникам свой прогресс

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.
«Воскресный матч крайне важен для нас в турнирном плане, ведь нам нужно удержать вторую строчку по итогам регулярного сезона. МБА показывает баскетбол серьёзного уровня. Мы тщательно готовимся к этой встрече, досконально разбираем их комбинации, действия в атаке и обороне, а также изучаем индивидуальные особенности соперников.
О недооценке не может идти и речи. Текущее турнирное положение московской команды не означает, что ей не под силу обыграть оппонента, занимающего более высокое место в таблице.
Не буду скрывать, лично для меня матч с МБА будет особенным. Очень хочу продемонстрировать бывшим одноклубникам свой прогресс в составе казанцев. Вместе мы готовимся показать свой лучший баскетбол», — цитирует Одинокова официальный сайт казанцев.
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