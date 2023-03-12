Единая лига ВТБ и СИБУР объявили о проведении экологических матчей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, что в нынешнем сезоне лига и компания СИБУР проведут серию экологических матчей.

«Единая лига ВТБ совместно с СИБУРом второй сезон подряд организует экоматчи и старается из года в год развивать это направление вместе с командами чемпионата. Лига ВТБ — единственная из всех профессиональных спортивных лиг в России, которая системно подходит к вопросу экологии, и это приносит результат.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Парма-Пари» до последнего соревновались за звание самого экологического клуба лиги в сезоне-2021/2022 и тем самым подтолкнули другие команды лиги ВТБ к действию. Уже в этом чемпионате мы увидели высокую активность клубов по данному направлению: были воплощены интересные кейсы, а многие участники лиги нашли новых партнёров с экологической направленностью в регионах.

В этом сезоне мы с нашим многолетним партнёром СИБУРом продолжаем традицию экоматчей. Каждый баскетбольный болельщик на матчах лиги может внести свой вклад в защиту окружающей среды и поучаствовать в создании арт-объекта, который будет смонтирован из крышек из-под пластиковых бутылок. Это будет настоящая командная работа, которая очень важна и в баскетболе», — приводит слова Корстин официальный сайт лиги.