«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 75:70 (23:17, 21:26, 10:10, 21:17) одержал «Нижний Новгород».

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский защитник Никола Ребич, набравший 14 очков. Ещё по 12 очков на свой счёт записали белорусский форвард Максим Салаш и сербский форвард Драган Апич. В составе «Локомотива» отличился американский защитник Джейлен Бэрфорд, на его счету 22 очка.

Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в среду, 15 марта, и встретится с МБА, начало встречи – в 20:00 по московскому времени. «Локомотив-Кубань» 21 марта сыграет с УНИКСом, начало матча – в 17:00 мск.