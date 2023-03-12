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«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 75:70 (23:17, 21:26, 10:10, 21:17) одержал «Нижний Новгород».

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский защитник Никола Ребич, набравший 14 очков. Ещё по 12 очков на свой счёт записали белорусский форвард Максим Салаш и сербский форвард Драган Апич. В составе «Локомотива» отличился американский защитник Джейлен Бэрфорд, на его счету 22 очка.

Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в среду, 15 марта, и встретится с МБА, начало встречи – в 20:00 по московскому времени. «Локомотив-Кубань» 21 марта сыграет с УНИКСом, начало матча – в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ. Группа А
12 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
75 : 70
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Пари Нижний Новгород: Апич, Бабурин, Беленицкий, Ганькевич, Лав-Робертс, Понкрашов, Ребич, Салаш, Синегубов, Стребков, Хвостов, Чадов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
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