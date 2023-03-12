УНИКС в матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА

Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами УНИКС из Казани и МБА из Москвы. Победу со счётом 73:58 (18:8, 16:17, 17:16, 22:17) одержал УНИКС.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал французский форвард Луи Лабери. В составе МБА отличился российский форвард Андрей Лопатин – на его счету 13 очков.

Свой следующий матч УНИКС проведёт 21 марта и встретится с командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара, начало встречи – в 17:00 по московскому времени. МБА в среду, 15 марта, проведёт матч с «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 20:00 по московскому времени.