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УНИКС в матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА

УНИКС в матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между командами УНИКС из Казани и МБА из Москвы. Победу со счётом 73:58 (18:8, 16:17, 17:16, 22:17) одержал УНИКС.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал французский форвард Луи Лабери. В составе МБА отличился российский форвард Андрей Лопатин – на его счету 13 очков.

Свой следующий матч УНИКС проведёт 21 марта и встретится с командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара, начало встречи – в 17:00 по московскому времени. МБА в среду, 15 марта, проведёт матч с «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 20:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Группа А
12 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
73 : 58
МБА
Москва, Россия
УНИКС: Лабери - 17, Хантер - 10, Мэйкон - 9, Димитриевич - 4, М. Кулагин - 4, Рейнольдс - 3, Браун - 2, Зайцев - 2, Воронцевич, Одиноков, Разумов, Ткаченко
МБА: Лопатин - 10, Коновалов - 9, Якушин - 5, Аксёнов - 4, Воронов - 3, Валиев - 2, Голдырев - 2, Клюев - 2, Платонов - 2, Тихоненко - 2, Пушков, Ремизов
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